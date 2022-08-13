الاحتلال يفرج عن ثلاثة مقدسيين بشرط دفع كفالة مالية

أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، عن 3 مقدسيين من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي المفتوح ودفع كفالة مالية.

وقال المقدسي إياس لطفي إن محكمة الاحتلال قضت اليوم بالإفراج عنه ونجله محمود وأحمد دعيس، بعد اعتقال دام أسبوعين.

وأشار اياس إلى أن القوات اعتدت على نجله محمود وأحمد دعيس بالضرب بوحشية خلال اعتقالهما باستخدام الهراوات.

وأوضح أن المحكمة فرضت عليهم الحبس المنزلي المفتوح، ودفع كفالة مالية لكل واحد منهم بقيمة 5 آلاف شيكل، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف شيكل.

ولفت إلى أن المحكمة قضت بتمديد اعتقال الشاب أدهم خضر من بلدة شعفاط حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 15 قاصرا وشابا قبل أسبوعين من بلدة شعفاط، بعد الاعتداء عليهم بوحشية، وأخلت سبيل معظمهم ومددت توقيف اياس لطفي ونجله محمود وأحمد دعيس.

المصدر / وكالات