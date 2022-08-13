الإعلان عن المرشحين لـ"أفضل لاعب" في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجاء محمد صلاح جناح ليفربول وقائد منتخب مصر بالمركز السابع ضمن القائمة.

ويتنافس على الجائزة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد رفقة زميله البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق، ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 25 أغسطس في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

وحل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز الرابع، ولوكا مودريتش خامسًا، وساديو ماني سادسًا، وصلاح بالمركز السابع، وفي المركز الثامن كيليان مبابي، يليه فينيسيوس جونيور وأخيرًا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

ويبدو بنزيمة الذي أسهم بقوة في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية، وتوج هدافاً للمسابقة برصيد 15 هدفاً، مرشحاً بقوة لخلافة الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشلسي الانجليزي.

وسجل بنزيمة 44 هدفاً في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، كما أحرز معه ريال مدريد بطولة إسبانيا.

وبتسجيله الهدف الثاني في مرمى اينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الاوروبية الأربعاء، بات بنزيمة ثاني أفضل هدافي ريال مدريد في التاريخ مع 324 هدفاً متخطياً أسطورة النادي راوول غونزاليس.

أما كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وزميل بنزيمة، فاختير أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري الأبطال حيث قام بتصديات كثيرة ساهمت بشكل كبير بتتويج فريقه.

في المقابل، أحرز دي بروين بطولة إنكلترا في صفوف مانشستر سيتي وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال ليخسر فريقه أمام ريال مدريد بالذات.

وتضم قائمة المدربين المرشحين كلا من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورغن كلوب مدرب ليفربول إلى جانب أسماء أخرى.

المصدر / وكالات