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مستوطنون يعتدون على مواطنين بمنطقة عين الحلوة

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مستوطنون يعتدون على مواطنين بمنطقة عين الحلوة

13 اغسطس 2022 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اعتدى مستوطنون، مساء الجمعة، على المواطنين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، في تصريحٍ صحفي: "إنّ المستوطنين بنوا معرشًا الليلة الماضية، ويتواجدون الآن في المنطقة ويعتدون على المواطنين ويتعرضون لهم بالشتائم".

من جهته أوضح مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، أنّ المستوطنين بنوا معرشًا على الأراضي الواقعة إلى الشرق من تجمع عين الحلوة، ويتواجدون فيه منذ ساعات ما بعد العصر وحتى المساء كل يوم.

وأعرب المواطنون في المنطقة عن تخوفهم أنّ يكون المعرّش نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، مشيرين إلى أن غالبية البؤر الاستيطانية في مناطق الأغوار بدأت بهذه الطريقة

المصدر / فلسطين أون لاين
#احتلال #مستوطنين #عين الحلوة #الاغوار الشمالية

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