إطلاق نار على معسكر للاحتلال بنابلس وإصابات بمواجهات على حاجز حوارة

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، فيما أطلق مقاومون النار على معسكر لجيش الاحتلال المقام على جبل جرزيم.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 56 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المستمرة على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وكان من بين المصابين 28 شخصا ضمن السيارات المارة على الحاجز، منهم 17 طفلاً تحت سن 5 سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عدد من المواطنين، بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأصيب في قلقيلية، 7 مواطنين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق المدينة، فيما أصيب أخرين بالاختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة خرجت بعد الظهر من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم وتوجهت نحو مدخلها المغلق، مناهضة للاستيطان.

أما في نبلس، فاندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، لم تسفر عن وقوع إصابات، وخرج المئات بالمسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح.

وأصيب 5 مواطنين، من بينهم صحفي، اختناقا بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدة بيت دجن شرقي نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين