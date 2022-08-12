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حماس: نقدّر الموقف الأصيل لوزير الدفاع الباكستاني ضد الاحتلال الإسرائيلي

12 اغسطس 2022 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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وزير الدفاع الباكستاني

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وشعبنا الفلسطيني عن تقدير موقف وزير الدفاع الباكستاني خواجا عاصف، عالياً، الذي عبّر فيه عن أصالة الشعب الباكستاني تجاه قضية فلسطين القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "نبّه وزير الدفاع الباكستاني، حكومة بريطانيا ووزيرة خارجيتها، إلى أن وعد بلفور كان سبباً في معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكداً أن من يقف إلى جانب إرهاب الدولة الصهيونية يعدّ شريكاً في جريمة الاحتلال ضد شعب فلسطين الذي ما زال جرحه ينزف".

وأضاف: "إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بالشكر الجزيل لمعالي الوزير على موقفه الصادق، ومن ورائه المواقف الراسخة لباكستان حكومة وشعباً، منذ المؤسس القائد الأعظم محمد علي جناح، لنطالب حكومات الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، بأن يكون لها مواقف رادعة للاحتلال ولجرائه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وداعمة لعدالة القضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا في التحرير والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #باكستان #الاحتلال الإسرائيلي #وزير الدفاع الباكستاني

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