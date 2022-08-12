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الرجوب: سيتم تطبيق قانون يحد من التعاقدات العشوائية

12 اغسطس 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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غزة - مؤمن الكحلوت

طالب جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم، إدارات الأندية بضرورة الإهتمام بتطوير الأندية، وبناء فرق للمستقبل، قبل التطلع لشراء اللاعبين من أجل الفوز في البطولات، وهي خارج قداراتها المالية.

واستغرب الرجوب خلال حديث تلفزيوني، من تصارع الأندية للتعاقد مع اللاعبين دون وجود خطة مسبقة للعمل، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لاحقا، والمتمثل بضرورة وجود رصيد مالي للنادي في البنك بقيمة، التعاقدات التي يبرمها.

وأكد الرجوب، أن على الإدارات أن تتحمل مسئولية ما تفعل، وأن لا تُحمل الإتحاد المسئولية بوجود أزمات مالية لديها.

#كرة القدم #جبريل الرجوب #قانون

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