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فلسطينيون يحتجون ضد أوامر إخلاء وهدم بيوتهم في طيرة المثلث

12 اغسطس 2022 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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شارك العشرات من أهالي الطيرة في المثلث الجنوبي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقفة احتجاجية على مفترق رأس عامر، وذلك ضد هدم واخلاء المصالح التجارية والبيوت.

وجاءت الوقفة بعد استصدار أكثر من 250 أمر إخلاء وهدم بحق المصالح التجارية للفلسطينيين في الطيرة.

ورفع المشاركون، اللافتات المناهضة لقانون "كيمينتس" التعسفي الذ ي يهدف إلى هدم البيوت والمصالح التجارية دون أية إجراءات قضائية.

ودعا المشاركون في الوقفة، البلدية وأهالي الطيرة الى الوقوف الى جانب أصحاب المصالح والبيوت المهددة بالهدم والإخلاء.

وتنظم التظاهرة بشكل أسبوعي على مفترق رأس عامر قرب الطيرة وذلك لصدّ الهجمة الشرسة على أبناء شعبنا في المثلث الجنوبي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هدم بيوت #الاحتلال الإسرائيلي #طيرة المثلث

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