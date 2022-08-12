السلطة تواصل اختطاف مواطنين سياسياً في الضفة الغربية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال العشرات على خلفية توجهاتهم السياسية، منهم أسرى محررين ونشطاء وطلاب.

واختطفت مخابرات السلطة في الضفة أمس الخميس، الطالب بجامعة بيرزيت عمرو الطويل، والشاب الجريح صلاح الدين باكير، كما اختطف جهاز الأمن الوقائي الشيخ طالب عبد الكريم حج حمد مسكاوي بطريقة همجية.

يذكر أن أجهزة السلطة في الضفة تواصل اختطاف أكثر من 26 معتقلاً على خلفية سياسية معظمهم أسرى محررين.

واختطفت مخابرات السلطة في رام الله الطالب بجامعة بيرزيت عمرو الطويل من مكان عمله مساء أمس، والشاب الجريح صلاح الدين باكير من الشارع العام مساء أمس.

كما اعتقل وقائي السلطة في نابلس الشيخ طالب عبد الكريم حج حمد مسكاوي بطريقة همجية عصر أمس، بينما يواصل وقائي السلطة في نابلس اختطاف الشاب عبد الوهاب مسكاوي نجل القيادي في الأخضر عمر مسكاوي في مخيم بلاطة لليوم الـ5 على التوالي.

ومددت مخابرات السلطة في نابلس اختطاف الأسير المحرر حازم عوني غانم من بلدة صرة 15 يوماً علماً أنه مختطف لليوم الـ3 على التوالي. عصر أمس.

وتواصل مخابرات السلطة في بيت لحم اختطاف الأسير المحرر خليل الشيخ لليوم الـ11 على التوالي، والأسير المحرر الجريح بلال جمال التميمي لليوم الـ11 على التوالي، نقلت الشاب قصي دراغمة الأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علماً أنه مختطف لليوم الـ13 على التوالي.

وفي طوباس يواصل وقائي السلطة في طوباس اعتقال الأسير المحرر محمد بشير عبد الرازق لليوم الـ15 على التوالي، وينقله إلى سجن جنيد، وحول الأسير المحرر سيف أبو دواس إلى مسلخ الجنيد علماً أنه مختطف لليوم الـ19 على التوالي.

أما في رام الله فتواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر عبد الفتاح أجرب من بلدة قبيا لليوم الـ19 على التوالي، والأسير المحرر محمد الريماوي، والذي أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال، واعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عبد الله إبراهيم عطا لليوم الـ20 على التوالي.

ويختطف مخابرات السلطة في رام الله، الأسير المحرر والجريح محمد فاروق خالد لليوم الـ25 على التوالي، والأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ38 على التوالي، علماً أنه شقيق الشهيد نادر ريان.

وتعتقل أجهزة السلطة مهدي جمعة الريماوي لليوم الـ39 على التوالي، والأسير المحرر سامر أبو عياش من نابلس لليوم الـ 44 في مسلخ أريحا، والطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لمدة 45 يوما، علما بأنه معتقل منذ 50 يوما في سجن أريحا المركزي.

ومددت محكمة السلطة اعتقال الأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لمدة 45 يوما أخرى، علماً بأنه معتقل منذ 51 يومًا في سجن أريحا المركزي، وتواصل اختطاف الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ66 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ64 على التوالي، والمحامي المتدرب أحمد خصيب في مسلخ أريحا المركزي لليوم الـ66 على التوالي.

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والأسير المحرر علاء غانم من قلقيلية، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ68 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين