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إثر إضرابه عن الطعام والماء

"إعلام الأسرى": الأسير الشيخ يوسف الباز في حالة صحية صعبة

12 اغسطس 2022 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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الشيخ يوسف الباز خلال جلسة محاكمته

أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم الجمعة، أن الأسير الشيخ يوسف الباز في حالة صحية صعبة على إثر إضرابه عن الماء والطعام؛ احتجاجا على اعتقاله في سجون الاحتلال.

وقال المكتب في تصريح صحفي:"إن إدارة السجون نقلت الشيخ الباز الى مستشفى سوروكا على إثر تدهور حالته الصحية".

وأشار الى أن الشيخ الباز يعاني من العديد من الأمراض أبرزها مرض القلب، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على حياته في ظل إضرابه المستمر.

وأكد أن ما يحدث للأسير الباز جريمة بحق الإنسانية بأن يعتقل شيخ يبلغ من العمر 64 عاما في ظروف غير إنسانية.

وشرع الشيخ يوسف الباز، إمام مسجد اللد الكبير، يوم الخميس، في إضراب مفتوح عن الطعام والماء في سجن رامون بالنقب، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، الأربعاء، بالإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية في الملف المزعوم ضده.

المصدر / فلسطين أون لاينص
#اللد #مكتب إعلام الأسرى #الاحتلال الإسرائيلي #يوسف الباز

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