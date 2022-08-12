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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد انشاصي في خان يونس

12 اغسطس 2022 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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ذوي الشهيد انشاصي يودعونه

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد أنس خالد انشاصي (22 عامًا)، الذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها إثر القصف الإسرائيلي مؤخرا على قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع ناصر الطبي، باتجاه منزل عائلته في منطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه ومواراته الثرى في مقبرة المنطقة.

وردد المشيعون شعارات غاضبة، والتكبيرات، وأخرى منددة بالاحتلال وعدوانه الأخير على قطاع غزة.

وباستشهاد انشاصي، يرتفع عدد شهداء العدوان إلى 49 منهم 17 طفلًا، و4 سيدات، و360 جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #خان يونس #العدوان الإسرائيي

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