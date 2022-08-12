مواجهات مع الاحتلال ومسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة

اندلعت مواجهات متفرقة في عدة مناطق بالضفة المحتلة، ظهر اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال والمستوطنين مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحـتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح.

وخرجت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح، وأكد فيها المواطنون على مواصلة المسيرة حتى اندحار الاحتلال ومستوطنيه عن الجبل.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، قمعت قوات الاحتلال الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين والطواقم الصحفية والإسعاف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وطالب المواطنون بإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية، حيث تتواصل الفعاليات منذ عامين، شهدت خلالها استشهاد الشيخ عاطف حنايشة (48 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في الرأس خلال تقدمه المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان التي تنطلق في بلدته بعد صلاة الجمعة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وأفادت مصادر محلية أن مسيرة خرجت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة المحتلة فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين