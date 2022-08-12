فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يتلقى موافقة قطرية بإعادة إعمار البيوت المهدمة في العدوان الأخير

مواجهات مع الاحتلال ومسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة

50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

سجى أبو عيشة.. مقدسية تصبو نحو "إيفرست"

النائب منصور: على السلطة اقتناص الفرصة والسير مع نبض الشعب الفلسطيني

مسيرة المطالبة بإعادة "غولدن" مستمرة وسط تجاهل واضح من إعلام الاحتلال

سلطات الاحتلال تنقل الأسير يوسف الباز إلى مستشفى "سروكا"

(الزوجي العراقي) نصر ومحمد المهدي ينسحبان من مواجهة فريق إسرائيلي في رومانيا

دعوات لحملة دعم واسعة في الداخل المحتل للشيخ الأسير يوسف الباز

هكذا قوَّض الاحتلال ساحة المرح لأطفال عائلة حمود في شعفاط

هنية يتلقى موافقة قطرية بإعادة إعمار البيوت المهدمة في العدوان الأخير

12 اغسطس 2022 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
...

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية موافقة دولة قطر الشقيقة لإعادة إعمار البيوت التي هدمت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وذلك من خلال ما تبلغ به من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

ويشمل الإعمار البيوت التي هدمت في رفح أو غزة وشمال قطاع غزة.

من جانبه أعرب رئيس الحركة عن بالغ تقديره لدولة قطر الشقيقة أميرًا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل الذي يضاف إلى سجلها المشرف في إعادة إعمار قطاع غزة عبر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار برئاسة سعادة السفير محمد العمادي.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أكدت في تصريح صحفي، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف أضرارا في قطاع الإسكان، أدت إلى هدم 18 وحدة بشكل كامل.

وإضافة إلى هذه الوحدات السكنية التي هدمت بشكل كامل جراء الغارات الإسرائيلية، أصيبت المئات من المنازل السكنية بأضرار ما بين بليغة لا تصلح للسكان وأخرى بضرر جزئي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هنية #قطر #إعادة الإعمار #إعادة إعمار غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة