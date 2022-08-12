هنية يتلقى موافقة قطرية بإعادة إعمار البيوت المهدمة في العدوان الأخير

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية موافقة دولة قطر الشقيقة لإعادة إعمار البيوت التي هدمت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وذلك من خلال ما تبلغ به من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

ويشمل الإعمار البيوت التي هدمت في رفح أو غزة وشمال قطاع غزة.

من جانبه أعرب رئيس الحركة عن بالغ تقديره لدولة قطر الشقيقة أميرًا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل الذي يضاف إلى سجلها المشرف في إعادة إعمار قطاع غزة عبر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار برئاسة سعادة السفير محمد العمادي.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أكدت في تصريح صحفي، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف أضرارا في قطاع الإسكان، أدت إلى هدم 18 وحدة بشكل كامل.

وإضافة إلى هذه الوحدات السكنية التي هدمت بشكل كامل جراء الغارات الإسرائيلية، أصيبت المئات من المنازل السكنية بأضرار ما بين بليغة لا تصلح للسكان وأخرى بضرر جزئي.

المصدر / فلسطين أون لاين