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بالصور مسيرة المطالبة بإعادة "غولدن" مستمرة وسط تجاهل واضح من إعلام الاحتلال

12 اغسطس 2022 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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أظهرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة تجاهلاً واضحاً لمسيرة عائلة الضابط هدار غولدن الأسير لدى حماس، والتي انطلقت من جنوب البلاد باتجاه حدود قطاع غزة من أجل الضغط على الحكومة للإفراج عنه.

ومنذ ساعات الصباح انطلقت المسيرة من منطقة "ياد مردخاي" باتجاه منطقة "إيرز" شمال قطاع غزة، فيما تجاهلت كافة وسائل الإعلام تناول أي خبر يتعلق بالمسيرة، في الوقت التي طالبت في العائلة المشاركين بالمسيرة استخدام هواتفهم النقالة لتغطية المسيرة إعلاميا.

وكانت عائلة الضابط هدار بدأت مسيرتها مشياً على الأقدام برفقة المئات من الإسرائيليين انطلاقاً من منزلها في مدينة "كفار سابا" شمالي تل أبيب نحو قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها مُنعت من الوصول لحدود القطاع بسبب العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش في قطاع غزة.

وأعلنت العائلة في وقت سابق أنها ستستكمل مسيرتها اليوم الجمعة من النقطة التي انتهت عندها الأسبوع الماضي، والتوجه إلى حاجز إيرز من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لحل قضيتهم.

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#الجنود الإسرائيليون الأسرى

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