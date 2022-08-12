50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة الوفاء للشهداء.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 50 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وأدى المصلون صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى، بمشاركة واسعة وسط دعوات مستمرة للحشد والرباط فيه.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.

خطبة الشهداء

وخلال خطبة الجمعة وجه الشيخ محمد حسين التحية لأرواح الشهداء الأبرار، والأسود الرابضين خلف سجون الاحتلال، والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وشدد خطيب الأقصى على أن المسجد أمانة الأجيال للأجيال والمخلصين، داعياً الشعب الفلسطيني لأن يكون على مستوى حمل الأمانة، وصيانتها حتى يؤديها للأجيال القادمة كما أمر الله.

وأضاف أن المسجد الأقصى عنوان إسلامنا وعزتنا وكرامتنا، ولن نتخلى عنه أو نتركه وحيداً بوجه الطامعين، الذين خرجوا عن كل القيم الدينية والإنسانية.

وقال الشيخ حسين لأبناء الأقصى والمدافعين عنه، إن الشهادة أوسمة ربانية لا يمنحها الله إلا لمن اصطفاهم واختارهم واتخذهم شهداء.

وأكد خطيب الأقصى أن المرابطين طليعة الأمة، والأمناء على المسجد الأقصى حراسة وسدنة واعمارا، رغم تخاذل الأمة في الدفاع عن أرضها ومقدساتها مقدراتها وكرامتها وعزتها.

وأشاد بأمهات الشهداء الشامخات، وحرائر فلسطين اللواتي يودعن أبنائهن بالزغاريد، لأنهم أقمار تنير الأرض والسماء وترسم طريق العز والحرية والكرامة.

وقال إن الله اختار الشعب الفلسطيني لهذه المهمة العظيمة الجليلة، فكان بينهم أباء الشهداء وأبنائهم الذي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تبقى هذه الديار إسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين