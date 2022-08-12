(الزوجي العراقي) نصر ومحمد المهدي ينسحبان من مواجهة فريق إسرائيلي في رومانيا

أعلن رئيس اتحاد التنس الأرضي في العراق، ماجد العكيلي، اليوم الخميس، عن انسحاب فريق بلاده من بطولة رومانيا للتنس الأرضي رفضا لمواجهة فريق الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العكيلي في بيان صدر عنه اليوم: "انسحب زوجيّ الفريق العراقي وهما اللاعبان نصر مهدي ومحمد المهدي لرفضهما مواجهة فريق الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة فريق الكيان الصهيوني، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي بدأت أمس الأول".

ومؤخرا، ارتفعت وتيرة انسحاب الفرق واللاعبين الرياضيين من بطولات عالمية، رفضا لمواجهة إسرائيليين، ودعما للقضية الفلسطينية.





