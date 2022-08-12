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يرفع عدد شهداء العدوان الأخير إلى 49

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بقصف للاحتلال على خانيونس

12 اغسطس 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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استشهد الشاب أنس انشاصي، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأصيب انشاصي بجروح خطيرة خلال العدوان الأخير في قصف على محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد الشاب انشاصي، يرتفع عدد شهداء العدوان على القطاع، والذي استمر لثلاثة أيام، إلى 49 شهيدًا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابًا بجروح متفاوتة.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة نشرت يوم أمس الخميس، قائمة بأسماء الشهداء الذين ارتقوا باعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وقالت الصحة، إنّ عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام بلغ 132 شهيدًا، 82 من الضفة الغربية، و50 من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ أصغر الشهداء هو الطفل جميل نجم الدين جميل نجم (4 أعوام) من قطاع غزة وارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأكبرهم الشهيد عمر عبد المجيد أسعد (80 عامًا) من محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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