بين قطر والإكوادور .. تغيير موعد افتتاحية نهائيات كأس العالم 2022

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديم موعد المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" بيوم واحد.



وأكد "فيفا"، اليوم الخميس، أن مجلسه قرر تقديم موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور إلى الساعة السابعة مساء (توقيت غرينيتش) من 20 نوفمبر المقبل، بدل 21 نوفمبر.

وأفاد بيان للفيفا بأن التغيير يأتي ليحافظ على التقليد المتَّبع في كأس العالم بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية، التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب.



وتلعب قطر صاحبة الضيافة في المجموعة الأولى بالمونديال، بجانب كل من هولندا والسنغال والإكوادور.



وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في بلد عربي، وفي فصل الشتاء بدلاً عن الصيف، حيث يستمر المونديال حتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر / وكالات