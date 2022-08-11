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الاحتلال يعتقل الأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا في جنين

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الاحتلال يعتقل الأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا في جنين

11 اغسطس 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الخميس، الأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا، بالقرب من مستشفى الرازي بجنين.                                                                                                                      

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن عبد السلام أبو الهيجا في 30 يناير العام الحالي، بعد أن أمضى 6 أشهر في الاعتقال الإداري، بعد أن اعتقلته في 28-7-2021 خلال حملة دهم لمخيم جنين.

يذكر أن "أبو الهيجا" (38 عاما)، أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 12 سنة، وهو نجل القيادي البارز في حركة "حماس" الأسير جمال أبو الهيجا، المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسجن المؤبد 9 مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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