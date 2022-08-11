حمادة: العمل المقاوم يقلّص من المخاطر الصهيونية المحدقة بالأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن العمل المقاوم يقلص من المخاطر الصهيونية المحدقة بالأقصى.

وبيّن حمادة في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن التصاعد في عدد المقتحمين للمسجد الأقصى مرتبط بالحالة الداخلية للاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن العدوان على المسجد الأقصى إشارة تؤكد أن مشكلة القدس هو الاحتلال.

وأوضح أن المقاومة تستهدف المحتل في عملية مدافعة حتى التحرير وهذه العملية ليست مرتبطة بمواسم، مشيرا إلى أن رباط المقدسيين وثباتهم بالمسجد الأقصى يفشل مخططات الاحتلال.

وأضاف "شعبنا قادر على دفع الاحتلال ثمن ما قام به من اعتداءات على الأقصى وأن ينهي أحلامه في استمرار مخططاته"، مشددا على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية لا توقف موقف المنتظر أمام ما يقوم به الاحتلال في القدس.

وانطلقت دعوات فلسطينية، للمشاركة والحشد في حملة الفجر العظيم، في المسجد الأقصى المبارك، يوم غد الجمعة 12 أغسطس/ آب.

وحثّت الدعوات الفلسطينيين على المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

كما انطلقت دعوات لإحياء صلاة الفجر العظيم غدا الجمعة في المسجد الإبراهيمي بالخليل، وفاء لدماء الشهداء الأبرار.

وجاء في الدعوات لا تفرطوا بوصية الشهداء، وتتخاذلوا عن نصرة مقدساتكم.

المصدر / فلسطين أون لاين