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هنية يهاتف الشيخ حميد الأحمر للاطمئنان على صحة شقيقه

11 اغسطس 2022 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ حميد الأحمر ،النائب في مجلس النواب اليمني والقيادي البارز في حزب الأصلاح للاطمئنان على صحة شقيقه الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر الذي يعالج في المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفق بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي لحركة حماس، تمنى هنية باسمه وباسم شعبنا الفلسطيني وقيادة حركة حماس الشفاء العاجل والصحة والعافية للشيخ الأحمر، وأن يجمع الله شمل الشعب اليمني الشقيق موحدا عزيزا في وطنه.

من ناحيته عبر الشيخ حميد الأحمر عن تقديره لهذا الاتصال، وقال إن هذه الرسالة سوف تصل إلى شقيقه الشيخ صادق والعائلة.

وأشاد في الوقت نفسه بصمود الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة، وخاصة خلال المواجهة الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هنية #الشيخ حميد الأحمر

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