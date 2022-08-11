الأردن يمنع إقامة مهرجان مقدسي للحركة الإسلامية

منع محافظ العاصمة الأردنية عمان، اليوم، إقامة مهرجان مقدسي (يا قدس انا قادمون)، والمنوي إقامته غداً الجمعة، بتنظيمٍ من الحركة الإسلامية في الأردن (جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي).

وقال منظمو الفعالية المقدسية: "إن قرار المنع كان مفاجئا، وصادماً لهم، سيما وأنه جاء متأخراً، حيث تمت المباشرة في تنظيم الترتيبات النهائية للفعالية".

يُذكر أن المهرجان، كان من المقرر أن يستضيف عدداً من الشخصيات الوطنية والبرلمانية الأردنية، للتأكيد على وقوف الشعب الأردني مع القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

وفي آذار/مارس 2013، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

المصدر / قدس برس