فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمادة: العمل المقاوم يقلص من المخاطر الصهيونية المحدقة بالأقصى

هنية يهاتف الشيخ حميد الأحمر للاطمئنان على صحة شقيقه

العواودة تدعو لوقف الاعتقالات السياسية والتصدي لها

الأردن يمنع إقامة مهرجان مقدسي للحركة الإسلامية

سموحة المصري يتعاقد رسمياً مع محمد باسم نجم المنتخب الفلسطيني

وفاة رجل وطفليه غرقًا في سلطنة عُمان

إقالة مدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش

خمسة قتلى في هجوم على الجيش الهندي في كشمير

وفاءً للشهداء.. دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

ذوو المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم السبت القادم

الأردن يمنع إقامة مهرجان مقدسي للحركة الإسلامية

11 اغسطس 2022 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
...

منع محافظ العاصمة الأردنية عمان، اليوم، إقامة مهرجان مقدسي (يا قدس انا قادمون)، والمنوي إقامته غداً الجمعة، بتنظيمٍ من الحركة الإسلامية في الأردن (جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي).

وقال منظمو الفعالية المقدسية: "إن قرار المنع كان مفاجئا، وصادماً لهم، سيما وأنه جاء متأخراً، حيث تمت المباشرة في تنظيم الترتيبات النهائية للفعالية".

يُذكر أن المهرجان، كان من المقرر أن يستضيف عدداً من الشخصيات الوطنية والبرلمانية الأردنية، للتأكيد على وقوف الشعب الأردني مع القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

وفي آذار/مارس 2013، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

المصدر / قدس برس
#الأردن يمنع إقامة مهرجان مقدسي #منع مهرجان يا قدس إنا قادمون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة