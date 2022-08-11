سموحة المصري يتعاقد رسمياً مع محمد باسم نجم المنتخب الفلسطيني

أنهى نادي سموحة إجراءات التعاقد رسمياً مع محمد باسم رشيد، نجم خط وسط المنتخب الفلسطيني في صفقة انتقال حُر، لمدة ثلاثة مواسم عقب انتهاء تعاقده مع نادى برسيب الإندونيسي، وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد بصفقات متميزة.

وشهد التوقيع حضور وليد عرفات، رئيس النادي، وعمر الغنيمي نائب رئيس النادي، وأعضاء المجلس رامي فتح الله، وأشرف مختار.

وحضر اللاعب صاحب ٢٧ عامًا لمقر النادي برفقة وكيل أعماله للتوقيع على العقود وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له مؤخرًا قبل أن يعلن مجلس الإدارة عن إتمام الصفقة بشكل رسمي لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم الجديد.

من جانبه أشاد كابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لسموحة، بالقدرات الفنية والبدنية للاعب الفلسطيني المنضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكداً على أن إدارة النادي نجحت في إبرام عدد من الصفقات القوية للموسم الجديد.

وأضاف "بسيوني" أن الجهاز الفني حدّد احتياجاته من اللاعبين بعد تحديد المراكز خاصة مع انتهاء إعارة أكثر من لاعب بنهاية الموسم الجاري، فضلا عن الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين وفقا لرؤية الجهاز الفنية بالتنسيق مع مجلس الادارة.

الجدير بالذكر أن نادي سموحة قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع النيجيري جونيور اجاي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حُر بداية من الموسم المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين