خمسة قتلى في هجوم على الجيش الهندي في كشمير

اقتحم مسلحون معسكرا للجيش في كشمير الهندية مما أدى إلى مقتل 3 جنود واثنين من المهاجمين كما أفادت الشرطة الخميس قبل خمسة أيام من الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال الهند.

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن رجلين مسلحين برشاشات وقنابل "دخلا إلى معسكر الجيش وتبادلا اطلاق النار في العتمة مع الجنود"، وأعلن الجيش مقتل ثلاثة من صفوفه والمسلحين الاثنين".

وتزامن هجوم الخميس مع تنظيم حج هندي سنوي يستمر لشهرين في معبد بالهيمالايا.

والهجوم الذي وقع في منطقة راجوري بالجنوب بالقرب من الخط الفاصل بين كشمير وباكستان والمراقب عسكريا، أسفر عن جرح جنديين أيضا.

والأربعاء قام مئات من عناصر الشرطة الهنود باستعراض على الدراجات النارية في مدينة سريناغار المركزية في كشمير، رافعين علم البلاد الوطني في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال والتي ستنطلق في 15 أغسطس.

وتصاعد التوتر في إقليم كشمير منذ أن فرضت نيودلهي في أغسطس 2019 سلطتها المباشرة على هذه الأراضي ذات الغالبية المسلمة والذي تطالب به باكستان.

وكانت المنطقة مسرحا لحروب عديدة منذ تقسيم الهند ونشأة دولة باكستان في العام 1947.

وطالبت الأمم المتحدة في العام 1948 بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ترفضه الهند.

المصدر / وكالات