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وفاءً للشهداء.. دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

11 اغسطس 2022 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
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صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي

انطلقت دعوات لإحياء صلاة الفجر العظيم غدا الجمعة في المسجد الإبراهيمي بالخليل، وفاء لدماء الشهداء الأبرار.

وجاء في الدعوات "لا تفرطوا بوصية الشهداء، وتتخاذلوا عن نصرة مقدساتكم'

وأوضحت أن فجر الجمعة يحمل اسم "فجر الشهداء"، لتجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأبرار".

واستشهد، أول أمس الثلاثاء، الفتى مؤمن ياسين جابر متأثراً بجروح حرجة للغاية إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وبالتزامن مع دعوات إحياء الفجر العظيم بالخليل، انطلقت دعوات لإحياء الفجر العظيم في مسجد نصر بنابلس، وفاء للشهداء.

ويلبي الفلسطينيون دعوات إحياء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعموم مساجد الضفة الغربية، للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة مخططات الاحتلال.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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