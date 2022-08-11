فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة رجل وطفليه غرقًا في سلطنة عُمان

إقالة مدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش

خمسة قتلى في هجوم على الجيش الهندي في كشمير

وفاءً للشهداء.. دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

ذو المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم السبت القادم

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بلدة "حوسان"

القطاع الخاص يُطالب بإدخال آليات وقطع غيار ضرورية لأعماله

مدير سد النهضة الإثيوبي: نخطط للمرحلة الثالثة من الملء

132 شهيدًا في الضفة وغزة منذ بداية 2022

الزهار يهاتف ذوي الشهيد النابلسي ويشيد ببطولته

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بلدة "حوسان"

11 اغسطس 2022 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...
صورة حية للبوابة الحديدية التي نُصبت على مدخل بلدة حوسان

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل بلدة "حوسان" غربي بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت البوابة على المدخل الغربي للبلدة، قبالة مستوطنة "بيتار عيليت"، الأمر الذي يهدد بإغلاق الشارع أمام حركة الفلسطينيين في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال هدم، يوم أمس الأربعاء، متجرًا للخشبيّات قرب المدخل الذي نصب عنده البوابة اليوم.

ويقع جزء من بلدة حوسان في التصنيف (ج)، مما يجعله خاضعًا للسيطرة "الإسرائيلية" بشكل كامل.

وتحظر سلطات الاحتلال على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح إسرائيلي، الذي يعد الحصول عليه أمرًا شبه المستحيل، وفق منظمات دولية.

photo_2022-08-11_17-10-54.jpg


photo_2022-08-11_17-10-45.jpg


photo_2022-08-11_17-10-49.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#بوابة حديدية على مدخل حوسان #نصب بوابة حديدية في حوسان #بوابة على مدخل بلدة حوسان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة