الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بلدة "حوسان"

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل بلدة "حوسان" غربي بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت البوابة على المدخل الغربي للبلدة، قبالة مستوطنة "بيتار عيليت"، الأمر الذي يهدد بإغلاق الشارع أمام حركة الفلسطينيين في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال هدم، يوم أمس الأربعاء، متجرًا للخشبيّات قرب المدخل الذي نصب عنده البوابة اليوم.

ويقع جزء من بلدة حوسان في التصنيف (ج)، مما يجعله خاضعًا للسيطرة "الإسرائيلية" بشكل كامل.

وتحظر سلطات الاحتلال على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح إسرائيلي، الذي يعد الحصول عليه أمرًا شبه المستحيل، وفق منظمات دولية.











المصدر / فلسطين أون لاين