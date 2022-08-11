مدير سد النهضة الإثيوبي: نخطط للمرحلة الثالثة من الملء

قال مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، الخميس، إنهم يخططون حاليا لبدء عملية الملء الثالثة للسد.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح توليد الكهرباء عبر التوربين الثاني للسد، بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

والتوربين أو العنفة هو جهاز يستخدم الطاقة الحركية لمواد مائعة أو غازية كالماء أو البخار أو الهواء ويحولها إلى طاقة ميكانيكية عبر حركة دورانية، ويُستخدم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والماء.

وأفاد هورو أن أعمال المصنع الكهروميكانيكي والمزارع وصلت 61 بالمائة، بينما بلغت أعمال نقل الحديد إلى 73 بالمائة.

وأوضح أن إجمالي عملية بناء السد وصلت 83.3 بالمائة، مشيرا أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

يشار إلى أن التوربين الثاني سيولد طاقة كهربائية بحجم 270 ميغاواط، حسب الوكالة.

وخلال الاحتفال، شكر رئيس الوزراء جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على الإنجاز الناجح للمشروع حسب الخطة.

وهنأ أبي أحمد جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة الكبير، مشيراً أن النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن "تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيحقق حتما"، وفق الوكالة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء افتتح رسمياً توليد 375 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير/ شباط 2022.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن أديس أبابا أخطرت القاهرة ببدء الملء الثالث للسد، فيما أرسلت الأخيرة خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.

وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".

المصدر / الأناضول