فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد تسليمه قرار بهدم منزله.. أبو دياب: سنبقى شوكة في حلق الاحتلال

الأسير يوسف الباز يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

اللاعب الفرنسي بوغبا يتضامن مع أطفال غزة

"الشاعر" يستنكر مضي 3 أسابيع على محاولة اغتياله دون محاسبة الجناة

نقابة خدمات الإسعاف: سنراقب تنفيذ مطالبنا والعودة لفعالياتنا "أمر وارد"

"التربية" تُكرّم الفائزين بجائزة المعلم الفلسطيني المبدع 2022

في ذكرها الـ46.. حماس تطالب بمحاسبة مرتكبي مجزرة تل الزعتر

"منظمة حقوقية": 36 طفلًا فلسطينيًّا قتلوا برصاص الاحتلال منذ بداية 2022

استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها خلال العدوان على غزة

بعد تدهور خطير على صحته.. الاحتلال ينقل الأسير عواودة إلى المستشفى

بعد تسليمه قرار بهدم منزله.. أبو دياب: سنبقى شوكة في حلق الاحتلال

11 اغسطس 2022 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
...
فخري أبو دياب

سلمت سلطات الاحتلال صباح اليوم، الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى واستدعته للتحقيق.

وتعليقا على القرار، قال أبو دياب، إن هذه القرارات ليست أكثر من قرارات كيدية من الاحتلال بحق من يفضح جرائمه المستمرة في القدس، وهو يهدف من وراء مثل هذه القرارات لكسر إرادة المقدسيين أو دفعهم للصمت عن ممارساته.

وأكد أن قرار هدم منزله هو جزء من ملاحقة النشطاء والباحثين وكل من يقف في وجه الاحتلال، وهو جزء من ملاحقة الكل الفلسطيني وتحديدا المقدسي، وكذلك جزء من العقاب الجماعي.

 

وتابع في حديثه:" لن يفلح الاحتلال، وهو واهم إن ظن أنه بطردنا من القدس أو هدم منازلنا ولاحقنا، سنصمت عن ممارساته وسنبقى شوكة في حلقه إلى أن يشاء الله".

واستهداف منزل الباحث أبو دياب، سلسلة من حلقة طويلة من استهداف بيوت المواطنين المقدسيين، إذ منذ احتلال المدينة هدمت سلطات الاحتلال الآلاف من المنازل والمنشئات، وتهدد آلاف آخرى في إطار حربها التهويدية على القدس، ومحاولة طرد سكانها، وإحلال المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين-القسطل
#فخري أبو دياب #قرار بهدم منزل الباحث فخري أبو دياب #هدم منزل فخري أبو دياب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة