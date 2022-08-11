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صورة اللاعب الفرنسي بوغبا يتضامن مع أطفال غزة

11 اغسطس 2022 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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بوغبا رافعا العلم الفلسطيني

لم يتوان الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن إظهار دعمه للقضية الفلسطينية مجددا، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قطاع غزة على مدار ثلاثة أيام.

ونشر النجم الفرنسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، لستة أطفال سقطوا ضحايا.

وعلق بوغبا على الصورة: "حفظ الله أهل غزة"، مرفقا الكلام برمز يدين مرفوعتين إلى السماء.

وأوضح بوغبا أعلى الصورة: "وجوه الأطفال الذين قتلوا في غزة".

وحظي موقف بوغبا الجديد بإشادة واسعة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن بوغبا اعتاد إبراز مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وسبق لبوغبا الذي كان في صفوف مانشستر يونايتد أن دعم الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس 2021، عقب الهجوم الإسرائيلي ومحاولات تهجيرهم.

وفي مناسبة أخرى نشر ‏اللاعب الفرنسي صورة له عبر "تويتر" وهو يحمل علم فلسطين.

ومرة أخرى جال بوغبا الملعب حاملا العلم الفلسطيني رفقة أمادو ديالو، زميله السابق في مانشستر يونايتد، بعد مباراة "الشياطين الحمر" ضد فولهام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2020-2021.

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المصدر / وكالات
#بوغبا #اللاعب الفرنسي بوغبا #بوغبا وأطفال غزة

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