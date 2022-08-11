نقابة خدمات الإسعاف: سنراقب تنفيذ مطالبنا والعودة لفعالياتنا "أمر وارد"

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11 اغسطس 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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اعتصام لفرق الإسعاف في الضفة
رام الله/ جمال غيث:

أكدت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تتابع تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعته مع الجمعية بحضور وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الذي بموجبه أُنهي إضراب المسعفين الأسبوع الماضي.

وأكدت النقابة بالضفة الغربية أنها تتابع التزام الجمعية تنفيذ بنود الاتفاق، وأنها لن تتوانى في العودة إلى خطواتها الاحتجاجية للاستجابة لمطالبها العادلة.

ونصّ الاتفاق وفق المتحدث باسم النقابة أسامة سويطي، على تراجع إدارة الهلال عن جميع الإجراءات العقابية المتخذة بخصوص نزاع العمل، والاتفاق على الورديات على أساس B+C، على أن يراعى التدوير العادل بين الموظفين، وحل إشكالات الدوام.

وأفاد سويطي لصحيفة "فلسطين" بأنّ الاتفاق تضمّن التوافق على تشكيل لجنة لمتابعة موضوع هيئة التقاعد، مكونة من إدارة الجمعية ونقابة خدمات الإسعاف ووزارة العمل، وتثبيت موظفي العقود، وإدراجهم على الكادر الوظيفي الجديد حسب طبيعة العمل من بداية العام القادم.

وتوصّلت جمعية الهلال الأحمر ونقابة خدمات الإسعاف إلى اتفاق الأسبوع الماضي، بحضور وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ينتهي بموجبه إضراب المسعفين والاعتصام الذي دام عدة أيام.

وقال سويطي: إنّ نقابته لن تتوانى في العودة إلى خطواتها الاحتجاجية إذا لم يتم تطبيق مطالبها كاملة، مشددة على أنّ "كل الخيارات مفتوحة أمامنا، بدءًا من الإضراب والاعتصام وصولًا للعصيان الإداري والتوقف عن العمل تمامًا".

وبيّن أنّ نقابته تنتظر حتى نهاية العام الجاري من أجل تنفيذ كل مطالبهم، داعيًا لأن تكون هناك إرادة حقيقية تنهى النزاع وترد الحقوق لأصحابها، مشيرًا إلى أنه في حال كان هناك تلكُّؤ في تنفيذ الاتفاق سنعود إلى خطواتنا التصعيدية.

 

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