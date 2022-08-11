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"التربية" تُكرّم الفائزين بجائزة المعلم الفلسطيني المبدع 2022

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افتتحت "جدارية الإبداع والتميز"

بالصور "التربية" تُكرّم الفائزين بجائزة المعلم الفلسطيني المبدع 2022

11 اغسطس 2022 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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جانب من افتتاح جدارية الإبداع والتميز على هامش حفل تكريم المعلم الفلسطيني المبدع

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة 12 معلمًا ومعلمة فازوا بجائزة "المعلم الفلسطيني المبدع" في نسختها الأولى 2022، والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع التميز والإبداع التربوي في المدارس.

والمعلمون المكرمون هم: أسماء مصطفى، تمارا أبو عفش، رنا زيادة، زياد أبو شرخ، علا أبو رحمة، مايسة حلس، مي الديني، نسرين قزعاط،  نهى حسان، وفاء اللوح، وفاء حجازي، ويوسف الفرع.

وشارك في حفل التكريم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، وعدد من المدراء العامِّين ومديري التعليم ونُوابهم، والمشرفين والمسؤولين التربويين.

وهنّأ ثابت الفائزين، مشيرًا إلى إنجازات المعلمين المُبدعين في الميدان التربوي.

وقال وكيل الوزارة، إنّ تكريم الفائزين يتم من خلال المكافآت المالية ونشر صورهم وسيرهم على مدخل الوزارة ومنصاتها الإعلامية، وكتيب خاص.

وأوضح أنّ جائزة المعلم المبدع ستكون سنوية وسيرصد لها موازنة ضمن نهج تشجيع كل المتميزين والمبدعين الذين يقدمون الفائدة والخدمة لطلبتنا ويعملون على رقيّ العملية التعليمية من جميع جوانبها.

وقدّم ثابت شكره لجميع المعلمين والمعلمات في فلسطين وقطاع غزة، موضحًا أنهم يثبتون للعالم تفوقهم وتقدمهم بالرغم من الظروف الصعبة.

بدوره أوضح مطر أنّ جائزة المعلم الفلسطيني المبدع تمّت وفق معايير ومراحل متعددة منها المقابلات والنزول للميدان للتقييم، لافتًا إلى أنّ الجائزة أحدثت تفاعلًا كبيرًا في الميدان التربوي.

من جهتها ألقت المعلمة نهى حسان كلمة الفائزين، قالت فيها: "نقدم الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي على رعايتها واهتمامها بالمعلمين المبدعين، كما نشكر الوزارة على سعيها المستمر لإحداث المزيد من التطوير للعملية التربوية وخدمة أبناء شعبنا.

وفي ختام الحفل افتُتحت جدارية الإبداع والتميز في مدخل الوزارة والتي تضم صور المعلمين الفائزين ونبذة مختصرة عن سيرهم، وجرى تكريم المعلمين الفائزين و20 معلمًا ومعلمة تأهّلوا للمنافسة النهائية للمسابقة، كما تم تكريم اللجان المشاركة في التحكيم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #التربية والتعليم #المعلم الفلسطيني المبدع

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