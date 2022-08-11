استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها خلال العدوان على غزة

استشهدت، صباح اليوم الخميس، الطفلة ليان الشاعر (11 عامًا)، من خان يونس جنوبي قطاع غزة، في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، متأثرة بإصابتها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وباستشهاد الطفلة ليان يرتفع عدد شهداء العدوان إلى 48 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية أن الطفلة ليان أصيبت بشظية مباشرة في الرأس، جراء غارة جوية نفذها طيران الاحتلال.

وأضافت المصادر أن الطواقم الطبية بغزة حاولت إنقاذ الطفلة، وأُجريت لها عملية في رأسها، "لكن ما كان يعمل عند نقلها لمستشفى المقاصد هو قلبها فقط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في القدس، أن طواقمها ستنقل بعد قليل جثمان الشهيدة ليان إلى غزة.

وشهدت غزة عدوانًا إسرائيليًا استمر لثلاثة أيام، دُمرت خلاله عشرات المنازل، وأسفر عن استشهاد 48 مواطناً، منهم 17 طفلاً، وإصابة 360 آخرين.