مطلوب أخصائي نفسي للعمل في جمعية غزة للصحة النفسية

إعـــــــــــلان وظيفة شاغرة

أخصائي/ة نفسي/ة Psychologist

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غير ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل في مجال الصحة النفسية وحقوق الإنسان، وتسعى للوصول بمجتمعنا الفلسطيني إلى مستوى عالٍ من الصحة النفسية المجتمعية عن طريق تقديم خدمات إكلينيكية، اجتماعية، تدريبية، بحثية وحشد ومناصرة لفئات الأطفال والنساء وضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة أخصائي/ـة نفسي/ـةPsychologist - ضمن مشاريع الجمعية على أن تتوفر في المتقدمين/مات الشروط التالية:

شروط الوظيفة:

1. أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً/ةً على درجة البكالوريوس في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة معترف بها بالإضافة إلى الدبلوم العالي في الصحة النفسية المجتمعية من برنامج غزة للصحة النفسية أو درجة الماجستير في الصحة النفسية أو الإرشاد النفسي ومن جامعة معترف بها.

2. خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال العمل.

المهارات المطلوبة:

- مهارة عالية في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- مهارة عالية في استخدام الحاسوب والبرامج التطبيقية وتصفح الانترنت.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

- القدرة على التنقل بحرية داخل قطاع غزة وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل.

- مهارة عالية في إعداد وكتابة تقارير العمل باللغة العربية والإنجليزية.

المهام الرئيسية:

1. إجراء المقابلات الإكلينيكية مع الحالات ووضع التشخيص المبدئي للحالة.

2. إجراء جلسات العلاج النفسي والإرشاد الفردي أو الجماعي أو العائلي وجلسات المتابعة.

3. إجراء الاختبارات النفسية حسب الحاجة.

4. تقديم الدعم النفسي وأنشطة التدخل.

5. العمل ضمن فريق متخصص والمشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.

6. تنفيذ برامج العمل المجتمعي والتثقيف الصحي النفسي حسب الحاجة.

7. المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج الدعم والتثقيف والتوعية حسب الخطط الموضوعة.

8. تقديم التقارير الدورية اللازمة بحسب ما يطلب منهم.

9. القيام بأية مهام أخرى حسب ما يطلب منهم وضمن خطة المشروع.

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ترغب في التقدم للوظيفة ويتوفر لديه/ها الشروط اللازمة مراجعة وحدة الشئون الإدارية والموارد البشرية في المقر الرئيسي للجمعية -غزة/ تل الهوا – غرب دوار الدحدوح هاتف رقم: 2641513 لاستلام طلب التوظيف وتعبئته وتقديمه مصحوباً بالسيرة الذاتيةCV وصورة عن الشهادات العلمية المصدقة وشهادات الخبرة وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ورسالة تغطية Cover Letter باللغة الانجليزية موضحاً فيها رغبته/ـا في التقدم للوظيفة.

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 17/08/2022 الساعة الواحدة ظهراً ولن ينظر لأي طلب بعد هذا التاريخ.