مطلوب موظفة علاقات عامة وتسويق للعمل بشركة طبية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة vip للمستلزمات الطبية تعلن فيه عن حاجتها لموظفة علاقات عامة وتسويق للعمل بدوام كامل بالشركة.

شروط التسجيل

1. أن تكون حاصل على شهادة دبلوم او بكالوريس في اي تخصص ذي صلة.

2.القدرة على تحمل ضغط العمل .

3. من سكان مدينة غزة .

4. قدرة جيدة على متابعة العملاء.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه ويرغب في التقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

‏[email protected]

- مكان العمل : في معرض الشركة في غزة في الفترة الصباحية من الساعة 7:30ص وحتى الساعه 4:00م

- ينتهى التسجيل يوم السبت الموافق 13/8/2022

- علما بأنه سيتم تحديد قائمة مصغرة للمقابلات ممن انطبقت عليهم الشروط سابقة الذكر .

- عنوان الشركة : غزة - مقابل منتزه البلدية عمارة القصاص الطابق الثاني مكتب 2007.