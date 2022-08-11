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محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي بسام السعدي 6 أيام

11 اغسطس 2022 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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الأسير بسام السعدي- أرشيف

مددت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، بسام السعدي، لستة أيام أخرى.

وقال "مكتب إعلام الأسرى"، في بيان مقتضب: إن "محكمة عوفر العسكرية (غربي رام الله) مددت اعتقال السعدي لستة أيام".      

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي (61 عامًا)، بعد مداهمة منزله خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مطلع آب/أغسطس الجاري.

والأسير السعدي من مخيم جنين، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، واعتقل سابقاً عدة مرات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة، إذ أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 10 أعوام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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