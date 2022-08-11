وظائف شاغرة في جامعة الأقصى بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأقصى بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية وفق التخصصات والشروط والمؤهلات والخبرات التالية:

أولاً: وظيفة مبرمج صفحات إلكترونية تخصص asp.net وفقاً للمؤهلات التالية /

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد.

- خبرة عملية في مجال التخصص المطلوب لمدة لا تقل عن عامين.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة الصفحات الإلكترونية.

- خبرة في التعامل مع قواعد البيانات.

- خبرة أساسية في المجالات الآتية:

1 - ASP.NET MVC

2- ASP.NET Webforms

3- HTML/CSS

4- JS/JQUERY

5 - API

- يفضل من لديه معرفة جيدة في UI/UX وبرامج الرسومات Adobe XD, Figma, Illustrator Photoshop

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

ثانياً : وظيفة مبرمج قواعد بيانات وفقاً للمؤهلات التالية /

- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد.

- خبرة عملية في مجال التخصص المطلوب لمدة لا تقل عن عامين.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة قواعد البيانات.

- يفضل من لديه خبرة في إدارة قواعد البيانات.

- خبرة أساسية في تحليل الأنظمة وبرمجة أوراكل

(SQL – PL/SQL – Reports – Triggers - Forms)

- يفضل من لديه خبرة في برمجة Oracle APEX

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

ثالثاً : وظيفة مهندس شبكات حاسوب وفقاً للمؤهلات التالية /

- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس (هندسة حاسوب، هندسة الاتصالات، هندسة أمن معلومات)، أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد.

- خبرة عملية في مجال التخصص المطلوب لمدة لا تقل عن عامين.

- خبرة أساسية في إعدادات وتشغيل أنظمة التشغيل وشبكات الحاسوب السلكية واللاسلكية.

- خبرة أساسية في إعدادات جدار الحماية وأمن المعلومات.

- يفضل أن يكون المتقدم حاصل على شهادات أنظمة تشغيل من نوعWindows مثل MCSE وLinux مثل .LPIC

- يفضل أن يكون المتقدم حاصل على شهادات شبكات حاسوب مثل CCNA/CCNP/CWNA

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

طريقة التسجيل

فعلى من يرغب ويجد في نفسة الكفاءة وتتوافر فيه الشروط الواردة مراجعة دائرة شئون الموظفين بمقر الجامعة بغزة، مبنى القدس، الدور الأول من الساعة 9:00ص حتى 2:00م باستثناء يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، وذلك لتعبئة طلب التوظيف (المرفق) وإرفاق التالي :

1- طلب التوظيف ويمكنكم تحميله من خلال الضغط ( هنا )

2- السيرة الذاتية.

3 - صورة شخصية حديثة.

4 - صورة عن شهادة الثانوية العامة.

5 - صور عن الشهادات الجامعية.

6 - صورة عن معادلة المؤهل للمؤهلات الصادرة من الجامعات الأجنبية.

7 - صور عن الشهادات والدورات.

8 - صورة عن الخبرات العملية المطلوبة وفق شروط الإعلان.

9 - صورة عن بطاقة الهوية.

- آخر موعد للتقديم يوم الخميس (18/08/2022) الساعة الواحدة من بعد الظهر.