وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن طرح الوظائف التالية:

1- مطلوب مدرب تصميم جرافيكي وصانع محتوى وفقاً للمؤهلات التالية:

- خريج بكالوريوس أو دبلوم متوسط في مجال الوسائط المتعددة أو الإعلام أو أي تخصص ذو صلة بمعدل لا يقل عن جيد جدا أو حاصل على شهادة مكافأة.

- يستطيع التعامل مع مختلف مستويات الطلبة.

- يتمتع بمهارة فن توصيل المعلومة.

- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

- لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدريب.

- لديه أعمال سابقة في مجال المطبوعات وأعمال موشن جرافيك وإنفوجرافيك والتعامل مع المطابع.

- لديه معرفة ممتازة في البرامج ذات العلاقة.

- يفضل من لديه معرفة بالعمل عن بعد.

- يفضل من لديه عمل خاص ذو علاقة.

- يجيد استخدام الحاسوب.

- يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه دورات في اساليب التدريب المختلفة.

2- مطلوب مدرس وسائط متعددة – فرع الجنوب وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على ماجستير أو بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة.

- معرفة جيدة ببرامج التصميم الجرافيكي Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

- معرفة جيدة ببرامج الموشن جرافيك والفيديو Adobe After Effects, Premiere, Animate.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.

- أن يكون لديه الاستعداد للتدريس في فرع الجنوب ويفضل أن يكون من سكان الجنوب أو الوسطى.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

3- مطلوب مدرس تصميم ثلاثي الأبعاد 3D وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على ماجستير أو بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو الهندسة المعمارية أو تخصص ذو علاقة بمعدل لا يقل عن 75%.

- معرفة جيدة ببرنامج Blender.

- خبرة في تصميم وتحريك الشخصيات ثلاثية الأبعاد.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.

- يفضل أن يكون لديه خبرة بمؤثرات الفيديو وببرامج Cinema 4D, After effects.

- يفضل أن لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

4- مطلوب مدرس موشن جرافيك ومونتاج الفيديو وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على ماجستير أو بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بمعدل لا يقل عن 75%.

- معرفة جيدة ببرامج التصميم الجرافيكي والتحريك Adobe After Effects, Premiere, Animate.

- معرفة جيدة في إعداد وتجميع المشاهد وإخراج المشاريع.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.

- يفضل أن يكون لديه معرفة ببرامج Cinema 4D, After effects, Blender

- يفضل أن لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

5- مطلوب مدرس تصوير وإخراج وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو الإعلام أو الإذاعة والتلفزيون أو تخصص ذو علاقة.

- معرفة جيدة في التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وكتابة السيناريو والإخراج.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصوير والإخراج.

- يفضل أن يكون لديه معدات التصوير ومعرفة ببرامج المونتاج ومؤثرات الفيديو.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

6- مطلوب محاضر برمجيات الوسائط المتعددة وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الدكتوراة أو الماجستير في أحد تخصصات الوسائط المتعددة - تكنولوجيا المعلومات - هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة.

- معرفة جيدة في مجال رؤية الحاسوب وتفاعل الانسان مع الحاسوب.

- معرفة جيدة في هندسة البرمجيات.

- أن يكون لديه خبرة في البرمجة بلغة c#.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في التدريس.

7- مطلوب مدرس تصميم جرافيكي وفقاً للمؤهلات التالية:

حاصل على ماجستير أو بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو الهندسة المعمارية أو تخصص ذو علاقة بمعدل لا يقل عن 75%.

معرفة جيدة ببرامج التصميم الجرافيكي Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

معرفة جيدة في تصميم الهوية البصرية

أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.

يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

8- مطلوب مدرس مختص في مجال التصنيع الغذائي وفقاً للمؤهلات التالية:

1. حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في اختصاص الصناعات الغذائية أو ما يعادلها.

2. لديه خبرة في مجال التدريس والتدريب وحاصل على شهادات خبرة عملية في المجال.

3. يفضل من لديه خبرة عملية في كتابة المشاريع والتواصل مع الجهات المختصة.

4. يجيد اللغة الإنجليزية.

5. يجيد استخدام برامج الحاسوب.

6. العمل في مقر فرع الكلية في خانيونس.

9- مطلوب مدرب تصوير فوتوغرافي وصانع محتوى وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في تخصص الوسائط المتعددة أو الإعلام أو أي اختصاص ذو صلة بمعدل لا يقل عن جيد جداً أو حامل لشهادة مكافأة.

- لديه حب التطور والارتقاء في مجال تخصصه.

- يتمتع بمؤهلات وصفات شخصية مناسبة للتدريب والتعامل مع المستويات المختلفة للمتدربين.

- لديه حقيبة أعمال مناسبة بالخصوص.

- خبرة عملية في مجال تصوير الفيديو باستخدام الكاميرات الاحترافية.

- خبرة عملية في مجال التصوير الفوتوغرافي بالكاميرات الاحترافية.

- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التصوير، ويفضل من عمل في وكالات الأنباء والفضائيات وتصميم وإنشاء المحتوى الإعلامي.

- يفضل من لديه خبره في الإخراج التلفزيوني.

- يفضل من لديه خبرة في برامج تحرير الصور الرقمية والفيديو الرقمي.

- يفضل من لديه ورشة او مشغل خاص ذو علاقة.

10- مطلوب مدرس لغة إنجليزية وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية بتقدير لا يقل عن 85% فما فوق.

- يجيد استخدام برامج الحاسوب.

- لديه استعداد للعمل في فرعي الكلية غزة وخانيونس.

11- مطلوب مدرب صيانة الانفيرترات الشمسية وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات من جامعة أو كلية معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادلها من دورات متخصصة.

- لديه خبرة في تصميم وصيانة اللوحات الالكترونيات المطبوعة PCB والبرامج الخاصة بها.

- لديه القدرة على صيانة الأجهزة الالكترونية المختلفة وخصوصا ًأجهزة حفظ الطاقة UPS وأجهزة عواكس الطاقة الشمسيةInverter .

- يتمتع بمهارة تدريب عالية تراعي مستويات المتدربين المختلفة.

- لديه معرفة بطرق وأساليب التدريب، وقادر على توظيف أنسبها

- يتمتع بمهارات فن الاتصال والتواصل مع مختلف المستويات للطلبة.

- خبرة في البرامج الخاصة بصيانة الالكترونيات واللوحات المطبوعة.

- خبرة في البرامج الخاصة بالطاقة الشمسية.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في التدريب والتعليم.

- يفضل من لديه ورشة صيانة، أو يعمل في المجال.

- لديه خبرة في برامج قيادة الحاسوب.

- يفضل من يجيد اللغة الانجليزية كتابة وقراءة.

12- مطلوب محاضر في الإعلام وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الماجستير في الإعلام أو أحد فروعه.

- خبرة عملية في الإعلام المرئي أو المسموع أو الإعلام الالكتروني (3) سنوات على الأقل.

- خبرة أكاديمية في مجال التدريب الإعلامي (3) سنوات على الأقل.

13- مطلوب مدرس لغة عربية وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية بتقدير لا يقل عن 85% فما فوق.

- يجيد استخدام برامج الحاسوب.

- لديه استعداد للعمل في فرعي الكلية غزة وخانيونس.

14- مطلوب مدرس مختص في مجال الهندسة الزراعية وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الماجستير في اختصاص الهندسة الزراعية أو ما يعادلها.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس والتدريب في المجال الزراعي.

- يفضل أن يكون لديه خبرة عملية في كتابة المشاريع الزراعية والتواصل مع الجهات المختصة.

- يفضل ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

- يجيد استخدام برامج الحاسوب.

- العمل في مقر فرع الكلية في خانيونس.

15- مطلوب مدرس في مجال هندسة الكترونيات السيارات وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في اختصاص "هندسة الكترونيات السيارات" أو ما يعادله.

- خبرة عملية في صيانة وتشخيص أعطال أنظمة السيارات الكهربائية المختلفة.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس في مجالات الكترونيات السيارات الحديثة.

- معرفة في استخدام برامج الحاسوب.

- يفضل ان يكون المتقدم متفرغاً للتدريس.

- العمل في مقر فرع الكلية في خانيونس.

- الأولوية لخريجي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

16- مطلوب مدرس في مجال تكنولوجيا الأجهزة الالكترونية وفقاً للمؤهلات التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في اختصاص "تكنولوجيا الأجهزة الالكترونية" أو ما يعادله.

- خبرة عملية في تصميم وصيانة وبرمجة اللوحات الالكترونية المختلفة.

- التعامل مع برامج التصميم والمحاكاة للوحات الالكترونية.

- خبرة عملية في برمجة µController, Arduino, PLC

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس.

- يجيد استخدام برامج الحاسوب واللغة الإنجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغاً للتدريس.

- العمل في مقر فرع الكلية في خانيونس.

- الأولوية لخريجي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة للتسجيل للوظائف السابقة تعبئة طلب الوظيفة على موقع الكلية عبر الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- التقدم للطلبات عبر بوابة الوظائف وفق التاريخ المحدد لكل وظيفة.

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بين (13-31/8/2022) حسب ما هو موضح أمام كل وظيفة عبر موقع الكلية .