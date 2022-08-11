إعلان توظيف صادر عن جمعية انقاذ المستقبل الشبابي (SYFS) تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:
- المسمى الوظيفي: مسؤول جمع التبرعات Fundraising Officer
- المكان: مكتب جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي ، غزة
- المدة: 12 شهر مع إمكانية التمديد
المهام الأساسية:
- المساعدة في تطوير استراتيجية تمويل وحافظة من المانحين المحليين والدوليين مع القدرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في مجتمع المانحين الخيري للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع المانحين.
- البحث عن الدعوات المنشورة لتقديم العروض ومذكرات المفاهيم وخطابات الاهتمام ومتابعتها.
- الحفاظ على تقويم لجمع التبرعات وتنسيق الاجتماعات مع المانحين أثناء تطوير قائمة نظام لجميع جهات الاتصال والمواعيد النهائية لمنح المنح وفرص التمويل الجديدة.
- تطوير وتعزيز علاقات المانحين للمساهمة في تأمين أموال منح كبيرة لضمان تقديم رؤية SYFS وتعزيز خدماتها ونجاحاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية.
- تحديد وتقديم العروض للمانحين المحتملين المهتمين.
- التنسيق مع أقسام البرنامج المختلفة لتجميع معلومات الأنشطة المطلوبة لكتابة المقترحات ، بما في ذلك الطعون.
- تطوير الأطر المنطقية وخطط العمل وأوراق التتبع بالتنسيق مع وحدة تطوير البرامج.
- إجراء بحث مستقل لإيجاد موارد بديلة للتمويل أو فرص المنح.
- اكتب أنواعًا مختلفة من التقارير التي تطلبها إدارة المنظمة والجهات المانحة.
- متابعة متطلبات المانحين والمبادئ التوجيهية لتقديم الملاحظات المفاهيمية والمقترحات في الوقت المناسب.
- دعم المدير العام بالمهام المخصصة.
- توفير الترجمة العربية / الإنجليزية حسب الضرورة.
المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:
- خبرة مؤهلة مع ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في علاقات المانحين وإدارة دورة المشروع وكتابة الاقتراح.
- مهارات اتصال ممتازة.
- القدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق يتألف من إدارات مختلفة في ظل مواعيد نهائية ضيقة.
- خبرة مثبتة في تقديم التقارير إلى الجهات المانحة الرئيسية ، ولا سيما وكالات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
- مهارات حاسوبية ممتازة.
طريقة التسجيل:
يجب على المرشحين المهتمين تقديم / خطاب التحفيز (حوالي 200 كلمة) و أحدث سيرة ذاتية من خلال الضغط ( هنا )
- سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 17/08/2022 ، في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً.
- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.
سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.