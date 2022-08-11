إعلان توظيف صادر عن جمعية انقاذ المستقبل الشبابي (SYFS) تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:

- المسمى الوظيفي: مسؤول جمع التبرعات Fundraising Officer

- المكان: مكتب جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي ، غزة

- المدة: 12 شهر مع إمكانية التمديد

المهام الأساسية:

- المساعدة في تطوير استراتيجية تمويل وحافظة من المانحين المحليين والدوليين مع القدرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في مجتمع المانحين الخيري للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع المانحين.

- البحث عن الدعوات المنشورة لتقديم العروض ومذكرات المفاهيم وخطابات الاهتمام ومتابعتها.

- الحفاظ على تقويم لجمع التبرعات وتنسيق الاجتماعات مع المانحين أثناء تطوير قائمة نظام لجميع جهات الاتصال والمواعيد النهائية لمنح المنح وفرص التمويل الجديدة.

- تطوير وتعزيز علاقات المانحين للمساهمة في تأمين أموال منح كبيرة لضمان تقديم رؤية SYFS وتعزيز خدماتها ونجاحاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية.

- تحديد وتقديم العروض للمانحين المحتملين المهتمين.

- التنسيق مع أقسام البرنامج المختلفة لتجميع معلومات الأنشطة المطلوبة لكتابة المقترحات ، بما في ذلك الطعون.

- تطوير الأطر المنطقية وخطط العمل وأوراق التتبع بالتنسيق مع وحدة تطوير البرامج.

- إجراء بحث مستقل لإيجاد موارد بديلة للتمويل أو فرص المنح.

- اكتب أنواعًا مختلفة من التقارير التي تطلبها إدارة المنظمة والجهات المانحة.

- متابعة متطلبات المانحين والمبادئ التوجيهية لتقديم الملاحظات المفاهيمية والمقترحات في الوقت المناسب.

- دعم المدير العام بالمهام المخصصة.

- توفير الترجمة العربية / الإنجليزية حسب الضرورة.

المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:

- خبرة مؤهلة مع ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في علاقات المانحين وإدارة دورة المشروع وكتابة الاقتراح.

- مهارات اتصال ممتازة.

- القدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق يتألف من إدارات مختلفة في ظل مواعيد نهائية ضيقة.

- خبرة مثبتة في تقديم التقارير إلى الجهات المانحة الرئيسية ، ولا سيما وكالات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

طريقة التسجيل:

يجب على المرشحين المهتمين تقديم / خطاب التحفيز (حوالي 200 كلمة) و أحدث سيرة ذاتية من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 17/08/2022 ، في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً.

- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.

سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.