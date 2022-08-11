الاحتلال يُسلِّم جثمان الشهيدة الأسيرة "سعدية مطر"

قررت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، تسليم جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية مطر.

وأوضحت "الشؤون المدنية"، في بيان مقتضب: أن "طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيدة، ستسلمون جثمان الشهيدة "سعدية" على حاجز "ترقوميا" العسكري، الساعة الواحدة ظهرًا اليوم".

يُذكر أن مطر ارتقت في سجن الدامون بتاريخ 2-07-2022 وهي من محافظة الخليل".

ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال (32) أسيرة، بينما يبلغ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين