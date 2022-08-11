براتب 900 دولار .. وظيفة شاغرة في جمعية أرض الانسان الخيرية

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الإنسان الخيرية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيفة منسق/ة مشروع وذلك وفقًا لما يلي :

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة سنة.

- مكان الوظيفة: خانيونس.

-الراتب المخصص: تسعمائة دولار أمريكي (900 $ فقط) شهريًّا.

مؤهلات الوظيفة:

1- درجة البكالوريوس او ما بعدها في مجالات الصحة والإدارة.

2- خبرة فعلية وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المشاريع الصحية المجتمعية (لن يعتمد التطوع).

3- مهارات إدارية عالية في التخطيط إضافة الى الالمام بمفاهيم المتابعة والتقييم والمسائلة والتعلم (MEAL).

4- كفاءة في كتابة التقارير المهنية والمتابعة المالية في تنفيذ المشاريع باللغتين العربية والانجليزية.

5- مهارات التشبيك والتنسيق مع كافة مستويات المجتمع المحلي والجهات ذات الصلة.

6- أن يتمتع المتقدم/ة بمهارات العمل بروح الفريق وفي كافة الظروف.

7- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أي جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة.

8- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة تنفيذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية والمهنية والصحة قبل استلامها.

9- لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.

10- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).

طريقة التسجيل:

- المطلوب احضار المستندات الثبوتية التالية: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

- على الراغبين في التقدم للوظيفة الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر جمعية أرض الانسان خانيونس الطابق الأول.

- للاستفسار من خلال رقم الهاتف 2053744.

- العنوان: خانيونس – حي الامل- بجوار مديرية الشؤون الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرًا.

- أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الاحد الموافق 14/8/2022 الساعة الواحدة ظهراً.