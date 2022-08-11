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الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرق خانيونس

11 اغسطس 2022 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار صوب المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال المتمركزة شرق محافظة خانيونس، أطلقت النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة الفخاري، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات بين صفوف المزارعين.

ويُضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #تهدئة #إطلاق نار تجاه المزارعين

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