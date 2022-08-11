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"عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ١٥٢

11 اغسطس 2022 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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الأسير خليل عواودة (أرشيف)

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية، إضرابه عن الطعام منذ ١٥٢ يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن عواوده يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يُذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة. وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرارا بشأنها.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، يصل مدى المرة الواحدة لفترة أقصاها ستة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #اعتقال إداري #أسير #عواودة

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