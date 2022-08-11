الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس تخللها مواجهات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، والمحرر أنس طالب سعيد الأشقر (26 عاما) من بلدة صيدا شمال المحافظة، ومحمود مجاهد من بلدة زيتا شمال طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد علاء الحج محمد، وشقيقه محمود، في أعقاب اقتحام منزل عائلتهما في قرية المغير.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية أبو قش شمال رام الله، ودهست قوات الاحتلال شاباً خلال انسحابها من القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الخليل، واعتقلت عمار جوابرة وراني اهدي من مخيم العروب، وعبد ناصر الدين في منطقة عيصي، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد فواز المشايخ، ومالك جمال محمد علان، ومجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب المدينة، إضافة إلى اعتقال مجدي أبو عكر، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة شمالا.

واستهدف الشبان بالزجاجات الحارقة نقطة لجيش الاحتلال بالقرب من مدخل بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عيسى زحايكة من منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يوليو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2037) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (8) مواطنين بينهم سيدة.

وحسب التقرير، بلغ عدد المواطنين بمن فيهم النساء والأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال (377) مواطناً.

المصدر / فلسطين أون لاين