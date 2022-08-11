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الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

11 اغسطس 2022 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و الأحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

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