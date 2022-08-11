موسكو تعلن عن موعد أول رحلة للطائرة الضاربة

أعلن المدير العام لشركة "كرونشتادت" الروسية، أوليغ شيلوف، أن أول رحلة لطائرة Sirius المسيرة الروسية الضاربة ستكون العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال شيلوف:"من المخطط أن تقلع طائرة Sirius المسيرة الضاربة في أول رحلة لها العام الجاري".

وكانت "كرونشتادت" قد كشفت عن نموذج طائرة Sirius لأول مرة خلال معرض MAKS-2019 العسكري الذي عقد في روسيا، وأعلنت الشركة في يناير الماضي أن أول تحليق لهذا الطائرة من المفترض أن يتم في مايو 2022، لكن الخطط تأجلت بعض الشيء.

وفي وقت سابق أشارت الشركة المصنعة لهذه الطائرة إلى أن Sirius تملك وزنا عند الإقلاع يعادل طنين تقريبا، أما باع جناحيها فيبلغ 23 مترا، وبإمكان هذه المسيّرة التحليق لمدة 20 ساعة في كل مهمة، والوصول إلى ارتفاع 7000 م، والطيران بسرعة 180 كلم/سا.

ومن جانبه أشار القائد العام للقوات الجوية في الجيش الروسي، سيرغي سوروفيكين، إلى أن عمليات التسليم التسلسلي لهذه الطائرات للجيش يجب أن تبدأ العام القادم.

المصدر / وكالات