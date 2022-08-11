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التشيك يصادق على إرسال 1200 عسكري لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

11 اغسطس 2022 . الساعة 05:39 بتوقيت القدس
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صادق مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك على إرسال 1200 عسكري تشيكي إلى دول أخرى لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا.

وأفادت الإذاعة التشيكية بأنه سيتم نشر العسكريين التشيك في دول البلطيق وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا.

إضافة إلى ذلك، سيتم إرسال 20 عسكريا إلى أوكرانيا لحماية مباني البعثة الدبلوماسية التشيكية في البلاد.

ومن المقرر أن يشارك ما مجموعه 1362 عسكريا تشيكيا في أداء المهام في الخارج في 2023 و2024، ولكن هذا القرار يجب أن يصادق عليه مجلس النواب في البرلمان.

المصدر / وكالات
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