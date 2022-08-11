ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

افتتح ريال مدريد موسمه بشكل مثالي وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبية بعد فوزه الأربعاء على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

وعلى ملعب هلسنكي الأولمبي بفنلندا فرض النادي الملكي سيطرته على المباراة وتحكم في أغلب فتراتها، فيما لم يستطع نادي فرانكفورت استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له.

وافتتح المدافع النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 37 حين وجد نفسه أمام مرمى فارغ بعد تمريرة بالرأس من زميله البرازيلي كاسيميرو.

وعزز النجم الفرنسي كريم بنزيمة تقدم ريال مدريد بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 65، مستغلا تمريرة المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتصدى حارس ريال مدريد تيبو كورتوا لمحاولات النادي الألماني، وحافظ على نظافة شباكه في المباراة التي منحت لريال مدريد لقب كأس السوبر للمرة الخامسة في ثامن نهائي له بهذه المسابقة.

وشارك ريال مدريد في مباراة السوبر بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، فيما شارك فرانكفورت، بصفته بطلا للدوري الأوربي، حيث توج باللقب بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1.

وكانت هذه أول مباراة رسمية يلتقي فيها الفريقان منذ المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية البطلة (دوري الأبطال) التي أقيمت في عام 1960، والتي شهدت فوز الريال بلقب البطولة للمرة الخامسة على التوالي، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت 7-3.

وجاء تتويج اليوم في افتتاح مثالي لموسم ريال مدريد الذي يتطلع للمنافسة على كل الألقاب بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة الصاعد ألميريا يوم الأحد المقبل.

المصدر / وكالات