واشنطن تكشف عن عدد الدول المتحالفة مع أوكرانيا!

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن واشنطن تقف مع حلفاء وشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم مساعدات عسكرية وأمنية حيوية لأوكرانيا ضد روسيا، وأنها بصدد إرسال المزيد من المساعدات.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن "الولايات المتحدة تقف مع حلفاء وشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم مساعدة أمنية حيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد روسيا".

وتابع قائلا: "مع امتداد هذه الحرب، أصبحت شجاعة وقوة جيش أوكرانيا وشعبها أكثر وضوحا وأكثر استثنائية.. معا سنواصل التشاور عن كثب مع أوكرانيا وزيادة الأنظمة والقدرات الإضافية المتاحة التي تمت معايرتها بعناية لإحداث فرق في ساحة المعركة وتعزيز موقع أوكرانيا النهائي على طاولة المفاوضات".

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة سترسل مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا.

وستشمل الحزمة الأخيرة ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وعشرات الآلاف من ذخائر المدفعية والهاون وأنظمة مضادة للدروع وعربات علاج طبي مصفحة.

وبلغ محموع ما قدمته الولايات المتحدة حتى الآن ما يقرب من 9.8 مليار دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وتأتي المساعدات الأمريكية الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه كييف "لشن هجوم جديد في الجنوب، حيث تأمل في استعادة مدينة خيرسون وإنهاء استخدام روسيا لنهر دنيبرو كحاجز"، كما تقول الصحيفة.

المصدر / وكالات