‎الاحتلال يبلغ بتسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر غدا

‎أعلنت وزارة الشؤون المدنية برام الله، أن الاحتلال الإسرائلي أبلغ بتسليم جثمان الشهيدة سعدية فرج الله مطر من بلدة اذنا غرب الخليل من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيدة على حاجز ترقوميا الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

يذكر أن مطر (68 عامًا) استشهدت في معتقل الدامون في الثاني من شهر تموز الماضي. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مطر قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر كانون الأول من عام 2021.

والمسنة فرج الله أم لثمانية أبناء، وجرى توقيفها في معتقل الدامون حتى تاريخ استشهادها، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانها.

المصدر / فلسطين أون لاين