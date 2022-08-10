القيادي شديد: حماس ترعى كل مقاوِم للاحتلال وتفتخر به

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد على أن حركته ترعى وتعتز وتفخر بكل من يقاوم الاحتلال، وهو منها وهي منه، في تعقيب على رسالة الشهيد إبراهيم النابلسي لقيادة كتائب القسام.

ودعا شديد كل من أحب الشهداء أن يمضي على طريقهم، فإن طريقهم نور كله، مشددًا أن " كل ذرة تراب من هذا الوطن تستحق أن يضحى من أجلها".

وقال إن طريق شهداء نابلس هو سبيل الشرف والعزة والتمكين، الطريق الذي لا يضل صاحبه ولا يشقى.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، رسالة صوتية للشهيد القائد إبراهيم النابلسي وجهها إلى قيادة القسام قبل استشهاده.

وتوجّه المجاهد إبراهيم النابلسي خلال رسالته، بالتحية والشكر إلى قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام على ما قدموه له من دعمٍ خلال مسيرته الجهادية.

وقال النابلسي: "تحياتي لكتائب القسام في غزة وكل الضفة"، متوجهًا بالتحية للكتائب وشكرها على الدعم الذي قدمته.

واختتم رسالته بالهتاف الوطني الشهير: "حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف".

واستشهد النابلسي، أمس الثلاثاء، برفقة المقاوم إسلام صبوح، بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، التي حاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه عدد من المقاومين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس، بجانب الفتى حسين جمال طه.

المصدر / فلسطين أون لاين