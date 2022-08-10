اللد: وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة قتلة الشهيد حسونة

شارك أهالي اللد في الداخل المحتل، اليوم الأربعاء، في الوقفة الشهرية التي تنظم في العاشر من كل شهر احتجاجا على اغتيال الشهيد موسى مالك حسونة من اللد بدم بارد.

وجاءت الوقفة للمطالبة بمحاكمة قتلة الشهيد حسونة الذي اغتيل على يد مستوطنين متطرفين خلال أحداث هبة أيار العام الماضي في اللد.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الشهيد وشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وقالت عضو مجلس بلدية اللد فداء شحادة، نشارك في الوقفة الشهرية لذكرى استشهاد موسى حسونة للمطالبة بمحاكمة قتلته.

وأضافت: هتفنا أيضا لغزة التي تعرضت لعدوان قبل عدة أيام، استشهد خلاله أطفال، ونحن نحاول ألا ننسى غزة لأن الحصار ما زال مستمرا ومن المهم تذكير الناس بالقطاع وما يحصل هناك.

المصدر / وكالات